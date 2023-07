Przy ul. Jagiellońskiej w centrum Rzeszowa powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe

Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa przypomina, że to zadanie zdobyło 952 głosy podczas ubiegłorocznej edycji RBO.

Boisko zostanie wybudowane w sąsiedztwie budynków nr 23, 25, 27, 29, 31 mieszczących się przy ul. Jagiellońskiej. Powstanie w miejscu starego, asfaltowego.

- Będzie miało wymiary 15 na 25 metrów i poliuretanową nawierzchnię. Zostanie wyposażone w dwie bramki do piłki nożnej, dwa kosze do koszykówki oraz zestaw do siatkówki a także w piłkochwyty - mówi Artur Gernand. - Przy boisku zostanie wybudowana trybuna dla 50 osób.