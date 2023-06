Remont ulicy Solarza na os. Krakowska Południe. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu

- Zniszczona nawierzchnia będzie wymieniana na odcinku od przejścia dla pieszych przy Kościele pw. Świętej Rodziny do wysokości budynku Solarza 3 - mówi Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. - W sumie wymieniona zostanie nawierzchnia o powierzchni 2180 m kw.

Częścią inwestycji będzie także regulacja studzienek i likwidacja zaniżeń chodników.

Prace rozpoczęły się w poniedziałek i mają potrwać do końca tygodnia.

Ulica Solarza na czas trwania robót nie będzie zamykana, ale będą występować utrudnienia w ruchu.

Koszt to ok. 400 tys. zł. Remont nawierzchni ul. Solarza to zadanie, które wybrali do realizacji mieszkańcy podczas ostatniej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.