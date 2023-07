Seniorze! Weź udział w konkursie na najpiękniejszy balkon, taras i przedogródek

- Drogi seniorze! Uwielbiasz spędzać czas uprawiając przedogródek, a ogrodnictwo to twoja pasja? A może posiadasz ukwiecony balkon/taras, którego zazdroszczą ci sąsiedzi i znajomi? Pochwal się przed całym miastem! Zgłoś się do konkursu i wyślij zdjęcia ukazujące owoce twojej pracy. Na zgłoszenia czekamy do 18 sierpnia! - zachęcają organizatorzy.