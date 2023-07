Ratusz zachęca, aby do budżetu obywatelskiego zgłaszać też nietypowe, odważne pomysły

- Mieszkańcy Kielc doszli do wniosku, że mają dość wyrzucania plastiku do śmietników, skoro jest to materiał, który można przetworzyć. Dlatego w jednej z edycji budżetu obywatelskiego znalazł się projekt polegający na ustawieniu w mieście butelkomatów - mówi. - Są to automaty na plastikowe butelki oraz aluminiowe puszki, za których wrzucenie otrzymuje się kupony. Te można wymienić na bilety do kina czy na basen. Jedna butelka lub puszka to kupon o wartości 10 groszy.