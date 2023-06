Dobiega końca modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Załęskiej

Inwestycja warta 283 tys. zł rozpoczęła się na przełomie kwietnia i maja. Jej główna część to wyposażenie budynku w instalację fotowoltaiczną. W tym celu na dachu zamontowano 30 modułów o łącznej mocy 15 kW.

W sali gimnastycznej prace obejmowały cyklinowanie i lakierowanie podłóg. Zmodernizowano plac przed wejściem głównym do budynku oraz taras, wraz z pochylniami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Są tu nowe balustrady i siedziska, ułożono nowe płytki elewacyjne.

Zadanie zostało dofinansowywane z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

To kolejny etap modernizacji WTZ. Wcześniej udało się m.in. przeprowadzić remont i przebudowę pomieszczeń, wymienić stolarkę okienną i drzwiową oraz odnowić ogród zimowy.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie działa przy Domu Pomocy Społecznej od 1995 roku. Zatrudnionych jest tu 15 osób, z czego 10 to instruktorzy terapii zajęciowej z fachowym przygotowaniem do prowadzenia zajęć w specjalistycznych pracowniach (plastycznej, fotograficznej, tkackiej, krawiecko-dziewiarskiej, poligraficzno-introligatorskiej, kulinarnej, ogrodniczej, modelarskiej oraz dwóch ceramicznych). Część uczestników zajęć to mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, natomiast większość to osoby ze środowiska, dojeżdżające lub dowożone przez warsztatowy mikrobus.

WTZ funkcjonuje od godz. 7.30 do 15.30. Zajęcia merytoryczne odbywają się od godz. 8 do 13. Od 13 do 13.30 jest przerwa obiadowa, po której podopieczni uczestniczą w zajęciach kółek zainteresowań.