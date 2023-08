W poniedziałek rusza zapisywanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów na kolejny rok szkolny

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na okres od 1 października 2023 do 30 września 2024 r.

Maciej Chłodnicki, rzecznik ZTM w Rzeszowie mówi, że z dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

- przy ul. Lisa Kuli 20: od poniedziałku do piątku w godz. 10-19:30, pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 10-14:30,

- przy ul. Targowej 1: od poniedziałku do piątku w godz. 7-14:30,

- w C.H. Plaza Rzeszów przy ul. Rejtana 65: od poniedziałku do soboty w godz. 10-17:30.

Aby wyrobić Rzeszowską Kartę Miejską należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP).

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

· wypełniony wniosek (papierowo bądź elektronicznie);

· aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po wyrobieniu RKM;

· ważna legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.