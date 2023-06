Okrągła kładka nad skrzyżowaniem alei Piłsudskiego z ulicą Grunwaldzką od dzisiaj oficjalnie nosi imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- Przez ostatni rok staliśmy się jako miasto symbolem pomocy. W trudnych chwilach potrafiliśmy okazać wsparcie uciekającym przed wojną, wielu z nich przyjąć pod swój dach. Do 200-tysięcznego miasta przyjęliśmy w krótkim czasie 100 tysięcy osób i w efekcie jako pierwsze miasto na świecie zostaliśmy uhonorowani przez prezydenta Ukrainy tytułem Miasta Ratownika. Nie byłoby to możliwe bez Orkiestry i ciebie Jurku. Przez lata pokazywaliście Polakom, jak organizować pomoc, bo w tym względzie jesteście sztandarową organizacją. Nadanie nazwy WOŚP kładce to drobny symbol naszej wdzięczności i szacunku dla działalności twojej i całego teamu Orkiestry – mówi prezydent Konrad Fijołek.

Jerzy Owsiak zwraca uwagę, że przez trzy ostatnie dekady Polska zmieniła się nie do poznania, co jego zdaniem jest zasługą Polaków i ich wspólnego działania. - Jechaliśmy do Rzeszowa wspaniałymi drogami przez piękny kraj. Miasto jest wspaniałe, a kładka imponująca i wyjątkowa. To pokazuje, że jesteśmy gospodarzami kraju, który jest kolorowy, różnorodny, w którym musimy myśleć o przyszłości. Kiedy 30 lat temu zaczynaliśmy pierwszą zbiórkę, chcieliśmy zebrać pieniądze na jedno płuco-serce dla Centrum Zdrowia Dziecka. Dzisiaj urządzeń kupiliśmy już ponad 72 tysiące. Bądźmy zawsze razem, a jeśli się różnimy, to dobrze. Traktujmy się z szacunkiem, nie czyńmy innym krzywdy. Orkiestra tuli wszystkich do siebie – mówi Jerzy Owsiak.

- Chcąc uhonorować WOŚP, jako radni Koalicji Obywatelskiej postanowiliśmy nadać jej imię wyjątkowemu miejscu na mapie miasta. I stąd pomysł na okrągłą kładkę. Przy tej okazji warto wspomnieć o rzeszach wolontariuszy, którzy przez lata pomagali przy zbiórkach. To dzięki tym wszystkim osobom co roku udaje się zbierać coraz większe kwoty – mówi Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.