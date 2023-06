Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa w CH Plaza Rzeszów

Akcja honorowego krwiodawstwa przy CH Plaza Rzeszów organizowana jest już po raz ósmy przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy oddziale rejonowym PCK w Rzeszowie. Do udziału w akcji honorowego krwiodawstwa Plaza zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pomocą innym. Wystarczy w sobotę 3 czerwca 2023 r. przyjść do Centrum Handlowego Plaza Rzeszów (od strony al. Rejtana) i zgłosić się do specjalnego autobusu RCKiK. Akcja rozpocznie się o godzinie 11:00 i potrwa do 15:00.

Organizowane zbiórki mają na celu uzupełnić zapasy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które mogą uratować życie potrzebujących