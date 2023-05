98 wyjątkowych obiektów z terenu Rzeszowa na kartach wydawnictwa „Architektura Rzeszowa od czasów autonomii galicyjskiej”

Książka wydrukowana w nakładzie 500 egzemplarzy ma spełniać zarówno cele informacyjne i służyć pogłębieniu wiedzy Rzeszowian o swoim mieście oraz spełniać funkcję promocyjną - ukazywać mało znane czy niedoceniane aspekty dziedzictwa kulturalnego Rzeszowa.

- Końcowy efekt naszej wspólnej pracy jest świetny. Dziękuję za zaproszenie stowarzyszenia do współpracy – mówi Piotr Rzeźwicki, prezes zarządu rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. I dodaje, że album to tylko jeden z sygnałów na to, że w Rzeszowie obserwujemy nowe podejście do architektury i planowania. - Ostatnie 20 lat to nie był czas, gdy architektura i planowanie były w centrum myślenia o Rzeszowie. To się zmienia, mamy nadzieję, że to początek mocnej współpracy naszego środowiska z Urzędem Miasta Rzeszowa. To zaowocuje tym, że np. w wyniku konkursów architektonicznych miasto stanie się miejscem piękniejszym i jeszcze lepszym do życia – uważa Piotr Rzeźwicki.