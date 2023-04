50 tys. złotych z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na atrakcje dla seniorów OPRAC.: Urszula Sobol

Do 8 maja miasto czeka na oferty od organizacji, które chcą zająć się realizacją zadania „Sprawny senior, aktywny senior” 123rf

Gimnastyka, nordic walking czy wycieczka do kopalni w Wieliczce to tylko część atrakcji, które głosujący w RBO w 2022 roku przewidzieli dla rzeszowskich seniorów. Teraz miasto czeka na oferty od organizacji, które będą chciały zająć się tym zadaniem. Jest na to 50 tys. złotych.