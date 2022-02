Zaraza, czyli nowa walka plemion (z perspektywy polskiego „wierszoklety”)

Autor mówi dużo o zdrowym rozsądku, ale w zasadzie kim jest, znawcą teologii, erudytą, który ogarnia cały świat zarazy. Imponujące. Ja tylko wierszokleta z Podkarpacia, z takiego ciemnogrodu, z Rzeszowa, gdzie nie odczuwam tego totalitaryzmu i strachu, pracuję ze studentami, od początku tzw. pandemii spotykam się z przyjaciółmi, kolegami, pijemy wino i rozmawiamy do rana o poezji, filozofii, Bogu, życiu, gdzie ja żyję? Jakaś inna Polska. Albo jesteśmy ciemni i nie ma u nas mediów?

Po przeczytaniu w dwumiesięczniku literackim „Topos” tego kazania „Mimo wszystko (coś) będzie” (nr 5/6, 2021) myślę sobie, może jesteśmy na „zielonej wyspie”, cóż, że bliscy ludzie umierają, że się w sposób naturalny i egzystencjalny boją o swój byt codzienny, to przecież „drobiazg”. Przecież śmierci nie ma! Tak powinien brzmieć tytuł tego tekstu. Po ponad dwudziestu latach depresji niczego się nie boję, tylko Boga, ale moi Rodzice odeszli w cierpieniu i chorobie, „drobiazg”. Każdy to przeżył lub przeżyje, ale przecież czytamy w tym tekście: „I nastanie Nowa Ziemia i Nowe Niebo”. Pięknie to brzmi, ale człowiek wierzący od dziecka jak ja, nie powinien mieć lęków egzystencjalnych, zabroniona jest troska o bliskich, przecież Bóg od każdego z nas wymaga, żeby był herosem, bohaterem tragicznym, prawie Gilgameszem i Hektorem. Podziwiam wiarę niezłomną Autora, trudno mi policzyć, ile razy upadłem od dziecka.