Zaproszenie na wieczór autorski Marii Rudnickiej i Jadwigi Buczak pt. "Z poezją przez życie" w Klubie Turkus w Rzeszowie

Wieczór literacki "Z poezją przez życie"

Co wiemy o Marii Rudnickiej?

Maria Rudnicka - animatorka kultury, poetka, pieśniarka i hafciarka - urodziła się we Francji, gdzie spędziła dzieciństwo. W Polsce mieszka od 1947 roku, a w Rzeszowie od 1960 roku. W latach 60, była przewodniczącą Koła Rodzin Wojskowych i w Klubie Garnizonowym rozwijała swoją pasję wokalną.

Maria ma swój wkład w kulturę jako autorka 39 tomików wierszy o różnej tematyce, dwóch książek „Za głosem serca-ścieżka życia”, „Szepty przeszłości na ulicach Lwowa” oraz śpiewnika „ W krainie melodii”. Pisze także teksty do piosenek. Napisała ich dziesięć, w tym cztery o Rzeszowie. Oprócz swoich utworów jest współautorką szesnastu antologii literackich, w tym pięć o tematyce religijnej oraz książek pt. „Poezja dzisiaj” i trzy „Tramp Poeta Podkarpacki”.

Kim jest Jadwiga Buczak?

Jadwiga Buczak urodziła się w Oświęcimiu i mieszkała tam do 2017 roku, kiedy przeprowadziła się do Rzeszowa. Jest autorką trzech tomików poezji, kilku opowiadań oraz komedii kryminalnych "Nadzieja w tarapatach" oraz Nadzieja do kwadratu".