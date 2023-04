„Włosy mamy” – spektakl Teatru Maska dla widzów bez względu na wiek [WIDEO]

Emma ma najlepszą i najukochańszą mamę na świecie. Mamę, która ma długie piękne włosy. Jednak coraz częściej mama leży tylko na sofie i jest przeraźliwie smutna. Emma zastanawia się, dlaczego mama nie odpowiada na jej wezwania, prośby, nie przygotowuje jej jedzenia, pomimo że Emma jest głodna. Dziewczynka nie rozumie, co się dzieje. Staje się coraz bardziej przerażona i zagubiona. W końcu dochodzi do wniosku, że przyczyna tkwi we włosach mamy, które stały się ciężkie i splątane.

"Włosy mamy" to niezwykła opowieść o chorobie (depresji) rodzica. Prosta, wypełniona metaforą historia o narastającym chaosie w uczuciach dziecka, które samo próbuje zrozumieć coś, co jest dla niego niezrozumiałe. Samo próbuje działać, by móc odzyskać spokój i poczucie bezpieczeństwa.

