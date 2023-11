Wernisaż wystawy „Graficzne wypadki w naturze" w Rzeszowie

Wystawa fotografii członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego łączy format i temat. Każde zdjęcie ma wymiar 10 x 10 cm, co wymaga precyzji graficznej i ciekawego przekazu.

Fotografie zachwycają swoim pięknem. Wybór tematu skupia się na graficznych walorach obrazu.

Wystawa zachęca do zbliżenia się do miniatur, odkrycia ich uroku i intymności. Odbiorca może dostrzec piękno, które widział fotograf, dzięki czemu udział w tym wyjątkowym doświadczeniu staje się osobistym i przyjemnym przeżyciem.