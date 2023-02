Warsztaty tkania krajek w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie. Uczestnicy poznają metodę tkania pięknych ozdób

Ludowe krajki były jednym z podstawowych elementów stroju ludowego. Wykorzystano je do wzmacniania i ozdabiania brzegów strojów lub przewiązywano w pasie.

Na warsztatach uczestnicy poznają metodę tkania tych pięknych ozdób i wykonają swój własny, niepowtarzalny wzór.

Zajęcia przeznaczone dla każdego, niezależnie od wieku czy umiejętności. Organizatorzy zapewniają wszystkie potrzebne materiały, fachowy instruktaż oraz oczywiście wspaniałą zabawę.

Materiały prasowe

Bilet wstępu: 20 zł, bilet rodzinny (1+1): 30 zł, każde kolejne dziecko 15 zł.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, organizatorzy proszą o wcześniejszą rezerwację pod numerem tel. 17 862 02 17

Wystawa: CHLEB ŻYCIA, CHLEB ŚMIERCI (do 16.04.2023)

Wystawa prezentuje taki symboliczny, pełny obrót „koła życia” rejestrującego wybrane aspekty obrzędowości dorocznej i schematycznie zarejestrowane koleje życia człowieka od momentu narodzin, aż do śmierci, zaś lejtmotywem w tej podróży jest typowe dla każdego wydarzenia i uroczystości – pieczywo obrzędowe.

Eksponaty pokazywane na wystawie pochodzą z Bułgarii, najstarsze obiekty, to przedmioty powstałe w połowie XIX w., najmłodsze to wyroby wykonywane i użytkowane współcześnie. Pochodzą one z kolekcji prywatnej Elżbiety i Piotra Branekovych oraz ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Ekspozycję uzupełniają także obiekty ze zbiorów własnych Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie dotyczące rodzimej tradycji związanej z chlebem, a także pieczywo obrzędowe.