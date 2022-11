Uczennica z Rzeszowa przeprowadziła dochodzenie i dostała nagrodę w konkursie na opowiadanie

- Książkę „Detektywi w akcji” polecamy nie tylko tropicielom tajemnic - mówi Małgorzata Jankowska koordynatorka inicjatyw odpowiedzialnych społecznie w wydawnictwie Nowa Era i jurorka konkursu. - Tom zawiera 33 emocjonujące, zabawne i wzruszające opowiadania dzieci, które z jednej strony mają wielką wyobraźnię, a z drugiej są uważnymi obserwatorami otaczającego je świata. Gwarantujemy świetną rozrywkę przy lekturze, ale mamy też nadzieję, że ta książka zainspiruje również inne dzieci do twórczego pisania. Dlatego jak co roku, zamieściliśmy w niej specjalną sekcję aktywnościową, z różnymi literackimi świczeniami i zabawami, które pomogą chętnym w stworzeniu własnego opowiadania - dodaje.

Konkurs „Popisz się talentem” jest organizowany przez Wydawnictwo Nowa Era od 2017 roku. Obecnie jest to największy konkurs literacki dla dzieci w Polsce. Jego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w odkrywaniu drzemiącego w nich potencjału literackiego, rozbudzanie ich kreatywności i talentu, poszerzanie kompetencji oraz zainteresowań czytelniczych. Udział w “Popisz się talentem” daje dzieciom szansę także na prawdziwy debiut literacki. Co roku opowiadania minimum 30 laureatów publikowane są w książce pokonkursowej - profesjonalnie zredagowanej i przepięknie ilustrowanej, którą na dodatek każdy zainteresowany może kupić na stronie wydawnictwa Nowa Era.

We wszystkich 6 edycjach konkursu wzięło udział już 18 500 uczniów z całego kraju. Ich opowiadania oceniane są przez jury, w skład którego wchodzą: Małgorzata Węgrzecka (Świerszczyk), Rafał Witek (autor powieści dla dzieci), Wojciech Widłak (autor książek dla dzieci), Monika Hałucha (PS IBBY) oraz Małgorzata Jankowska (Nowa Era). Jury przyznaje nagrody w podziale na dwie grupy wiekowe: I-IV klasa oraz V-VIII klasa. W każdej z tych kategorii co roku zostaje wyłonionych wyłonionych 15 laureatów, których opowiadania są potem publikowane. Do tej pory ukazało się 5 książek pokonkursowych: “Ukryte światy”, “Tajemnicza wyprawa”, “Wielka księga Marzeń”, “Zwierzaki mają głos” oraz “Startujemy w przyszłość”. Wszystkich laureatów tegorocznej edycji konkurs można poznać na stronie: Popisz się talentem 2022 | NOWA ERA

Oto fragment tekstu utalentowanej uczennicy:

Wróciłam do pokoju, rozejrzałam się i zauważyłam buteleczkę z napisem „mały jak komar”. Wypiłam łyk i stałam się nagle całkiem mała. Wtedy zobaczyłam, że w ścianie, przy której stałam, jest niewielka dziurka. Weszłam w nią, a po kilku krokach zobaczyłam malutkie miasteczko.

- Kim jesteście? - zapytałam napotkane istoty.

- Krasnalami! - odpowiedziała jedna z nich. - Witaj. Mam na imię Koltek i mam sto lat.

- A ja jestem Lucynka i mam siedem lat. Jestem człowiekiem i przyszłam tu, bo...

i opowiedziałam Koltkowi i innym całą moją historię.

- Przykro mi. My, krasnale kradniemy jedną do trzech rzeczy u niesprzątających, tak na miesiąc-dwa – tłumaczył. - Ale jeden krasnal się zbuntował i kradnie o wiele więcej rzeczy, i u niesprzątających, i u tych, co sprzątają.

- Okropność! - zawołałam. -Do głowy przyszedł mi pewien pomysł.

“Dlaczego warto sprzątać”, Mira Krupa