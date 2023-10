Trwa wystawa „Dzieci Świata" Elżbiety Dzikowskiej w Rzeszowie [ZDJĘCIA] Agnieszka Lisowicz

Od 9 do 28 października w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie odbywa się wyjątkowa wystawa fotografii „Dzieci Świata” autorstwa podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej. To okazja do odkrywania piękna różnorodności kulturowej.