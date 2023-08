Święto Krainy Rzeszów – miasto i region, krainy, gdzie przygoda stoi otworem

Jak wiadomo w wakacje, szczególnie potrzebujemy oderwania się od rutyny a w życiu potrzebujemy nowych bodźców, niespodzianek i przygody, która czeka na Was właśnie w różnorodnych aktywnościach w trakcie imprezy: „POCZĄTEK PRZYGODY. RZESZÓW – MIASTO I REGION”.

Zatem pozwólcie porwać się przygodzie:

- podczas tematycznych spacerów z przewodnikiem,

- podczas potańcówki z kapelą Tadirindum na rzeszowskim Rynku,

- korzystając z warsztatów w PRZYGODOWEJ STREFIE ANIMACJI „RZE FUN”.

To dopiero początek przygody w Krainie Rzeszów – miasto i region! Ekscytujące przeżycia czekać na Was będą w regionie aż do 3 września! W niesamowitą przygodę zagłębicie się:

- w Tunelu Schronowym w Strzyżowie, gdzie czekać na Was będzie m.in. „TuneLove Kino Plenerowe” z seansem „Bękartów wojny” Q. Tarantino,

- w trakcie spływu kajakowego rzeką Wisłok na trasie Frysztak – Wiśniowa, gdzie na pewno przeżyjecie przełom (na Wisłoku), a w samej Wiśniowej zwiedzicie dawne włości Mycielskich,