Radni PiS: Chcą rozmawiać o budowie w Rzeszowie nowoczesnego, dużego parku zabaw dla dzieci

- Z pełnym przekonaniem używam określenia "park zabaw" a nie "plac zabaw", ponieważ współczesne realizacje w tym zakresie z uwagi na kreatywne rozwiązania użyte podczas tworzenia takich przestrzeni z pewnością odbiegają od utartej wizji zwyczajnego placu zabaw z urządzeniami kupowanymi z katalogu. Dlatego chcemy, aby miasto zleciło lub ogłosiło konkursu na zaprojektowanie w Rzeszowie nowego, dużego być może tematycznego parku zabaw. Powinno to być miejsce, gdzie dzieci przyjdą nie tylko pobawić się w piaskownicy, ale przeżyć prawdziwą przygodę. Nowoczesne parki zabaw buduje się w taki sposób, aby zastosowane rozwiązania i atrakcje pobudzały wyobraźnię, rozbudzały kreatywność i zachęcały do aktywności a rodzicom pozwoliły odpocząć np. na leżakach z których będą mogli obserwować bawiące się dzieci – podkreśla Marcin Fijołek, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Dodaje też, że park zabaw, który chcieliby aby powstał w Rzeszowie mógłby wzorem np. placu zabaw "Średniowieczny Wrocław" mieć charakter parku tematycznego. - Odnoszącego się do konkretnego zagadnienia będącego bazą do projektowanych atrakcji, w przypadku wrocławskiej realizacji jest to motyw średniowiecznego grodu. Mamy jednak na świecie również wiele innych znakomitych realizacji, które nie wcale nie muszą być oparte o konkretny temat, jednak z uwagi na zastosowane rozwiązania np. labirynty, domki, nietypowe zjeżdżalnie czy mini strumyki i postawione na nich ruchome konstrukcje takie jak tamy, pozwalają stworzyć niesamowicie ciekawą przestrzeń do zabawy i rozwoju dziecka - dopowiada Marcin Fijołek.

Jak wskazują radni PiS takie parki buduje się w Polsce i na świecie ponieważ coraz mocniej uświadamiamy sobie, że jakość miejskich placów zabaw wpływa bez wątpienia na wizerunek miasta jako miejsca przyjaznego dzieciom i rodzinom, a Rzeszów o jak najlepszy wizerunek w tym względzie powinien troszczyć się w sposób szczególny.