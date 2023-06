Już w sobotę Rzeszowski Piknik Nauki i Techniki - MOC Odkrywców. Program zapowiada się ciekawie

Rzeszowski Piknik Nauki i Techniki - MOC Odkrywców” to popularnonaukowy format wszech - edukacyjny, święto nauki i techniki w formie plenerowej zabawy dla wszystkich, małych i dużych Odkrywców, który w latach 2010-2018 (od 1. do 8. edycji) zlokalizowany był w centrum miasta, w okolicach Rzeszowskiego Zamku i Polskiego Radia Rzeszów. Od roku 2018 ze względu na stale rozbudowującą się strukturę i formułę oraz podjętą współpracę organizatorów (od 9. edycji imprezy) z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, odbywa się na terenach Politechniki.

Popularne twierdzenie mówi, że technika to dziedzina, która prawa fizyki zamienia w praktyczne działania. Historia techniki jest trwale związana z historią cywilizacji, od momentu, gdy człowiek nauczył się kontrolować ogień, po czasy wahadłowców i loty międzyplanetarne. Dlatego też Pasaż Techniki to najbardziej rozbudowany sektor tematyczny planowanego Pikniku Odkrywców i prawdziwa uczta dla miłośników techniki małej i dużej... Nie zabraknie niespodzianek dla sympatyków pojazdów mechanicznych, lotnictwa i astronautyki, robotyki, automatyki, energetyki i elektroniki…

Ponad 70 stanowisk i 360 osób, które specjalnie na to coroczne święto nauki przygotowują dla Was interaktywne prezentacje, eksperymenty, laboratoria mobilne i wystawy.

Panel atrakcji związanych z telekomunikacją i informatyką - stoiska i laboratoria mobilne - przygotowali: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Będzie można rozprawić się z najpopularniejszymi mitami dotyczącymi mobilnych sieci komunikacyjnych i PEM. Dla uczestników Pikniku, w wielkim mobilnym laboratorium, przygotowano „sekcję zwłok”, która wyjaśni mechanizm działania anteny telekomunikacyjnej, a także wskaże czego w niej nie ma (idealny przykład tego, jak działa dezinformacja). Mimo przerażającej nazwy nie można tego przegapić. Będzie można też obejrzeć oraz dotknąć „duchomierzy”.

Moc Odkrywców to jedyne w skali ogólnopolskiej przedsięwzięcie popularnonaukowe, które łączy interaktywną edukację naukowo techniczną z upowszechnianiem szeroko rozumianej nauki, techniki, kultury i sztuki. Zapraszamy do Pasażu Kultury i Sztuki na interaktywne warsztaty z malarstwem, rzeźbą, metaloplastyką, ceramiką i grafiką Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie. Natomiast na spotkanie z bohaterami filmów animowanych zaprosi Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie. Tutaj rodzice czy dziadkowie mogą pokazać swoim dzieciom i wnukom ulubionych bohaterów sprzed lat. Młodsi świetnie się zabawią, a dorośli dzięki zgromadzonym eksponatom z sentymentem wrócą wspomnieniami do czasów dzieciństwa. Japonia w Rzeszowie? A czemu nie? Spotkanie z Japonią umożliwi Fundacja Koi Koi. Inspiracją do utworzenia Fundacji stała się pasja oraz wieloletnia współpraca jej twórców z Japończykami. I tą pasją pragną podzielić się z Wami, ponieważ Fundacja Koi Koi to oddolna inicjatywa – od miłośników dla miłośników Kraju Kwitnącej Wiśni.