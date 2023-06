Rzeszów wspiera zrównoważoną modę. Jako pierwsze miasto w Polsce!

Miało to miejsce na szczycie ChangeNow w Paryżu, gdzie spotkało się ponad 30 włodarzy miast z całego świata, analizując procesy adaptacji do zmieniających się warunków, tak aby miasta zapewniały odpowiednie funkcjonowanie swoim mieszkańcom. Prezydenci zwrócili uwagę m.in. na konieczność odejścia od szybkiej mody, a 10 z nich podpisało deklarację. Rzeszów stał się tym samym jedynym miastem w Polsce, które wzięło udział w oświadczeniu skierowanym do ponadnarodowych organizacji, jak Unia Europejska, OECD i G7. Dokument zakłada przede wszystkim konieczność zmian w przemyśle modowym, który jest obecnie odpowiedzialny aż za 10 proc. emisji dwutlenku węgla przez ludzkość. To nie wszystko, bo również w tym przemyśle dochodzi często do łamania praw pracowników czy nieuczciwej konkurencji.

- Nie chcemy czekać na dalsze niszczenie przyrody i różnorodności biologicznej. Chcemy zakazu ultraszybkiej mody, uczciwych zasad konkurencji, abyśmy wszyscy mieli pewność, że ubrania, które nosimy, są wykonane przez ludzi, którzy godnie zarabiają za swoją pracę i nie szkodzą środowisku - mówiła podczas szczytu ChangeNow Barbara Trachte, stanowa Sekretarz ds. przemian gospodarczych i badań naukowych w rządzie Regionu Stołecznego Brukseli, inicjatorka Deklaracji Slow Fashion.