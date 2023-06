Sprawdź, co ciekawego będzie się działo w Rzeszowie i okolicy od 9 do 11 czerwca. Zapowiada się naprawdę ciekawie

10 czerwca godz. 18:45 Spektakl "Tresowany mężczyzna" Sala Koncertowa Instytutu Muzyki, ul. Dąbrowskiego 83 „Tresowany mężczyzna” Johna von Düffela, to sztuka, która powstała na podstawie bestsellerowej powieści Esther Vilar pod tym samym tytułem i zrobiła prawdziwą furorę przynosząc autorce światowy rozgłos. Jej spostrzeżenia na temat relacji płci wprowadziły sporo zamętu w kręgach feministycznych Europy Zachodniej lat 70, nie straciły one jednak impetu ani ostrości, tyle, że dziś możemy się tym bawić, śmiać się z siebie, dostrzegając absurd w tym, co kiedyś wywoływało wojnę.