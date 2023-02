Spektakl „Złamane paznokcie: Rzecz o Marlenie Dietrich" w Rzeszowie. Zapowiada się ciekawie!

Spektakl przeznaczony jest dla widzów dorosłych i młodzieży. Był prezentowany na światowych festiwalach w Malezji, Tajlandii, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Irlandii, Niemczech, Grecji, Armenii, Indonezji, Ukrainie i Stanach Zjednoczonych.

"Złamane paznokcie. Rzecz o Marlenie Dietrich" to monodram, w którym główną bohaterką jest gwiazda Marlena Dietrich. Spotykamy ją w jej paryskim mieszkaniu, w którym przebywa ze swoją uczennicą i pielęgniarką Glorią. To spektakl o relacji dwóch kobiet. Jedna jest już u schyłku życia, a druga pragnie realizować swoje marzenia. To relacja trudna, pełna namiętności i uzależnień emocjonalnych.

Marlena Dietrich, która syci się wspomnieniami przebrzmiałej sławy, nie może pogodzić się z nieuchronnie nadchodzącą starością i osamotnieniem. Całość przeplatana jest utworami muzycznymi, które Marlena mogłaby chcieć zaśpiewać. Spektakl zrealizowany jest w konwencji teatru lalek, z wykorzystaniem technik mieszanych (połączenia technik animacyjnych inspirowanych lalkami bunraku i techniką muppet).