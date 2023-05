NASZ PATRONAT 12. edycja Mistrzowskich Warsztatów Piosenkarskich dla Dzieci i Młodzieży!

W dniach 26-30 czerwca zaplanowana jest kolejna edycja Ogólnopolskich Mistrzowskich Warsztatów Piosenkarskich dla Dzieci i Młodzieży! Młodzi wokaliści będą pracować pod czujnym okiem prowadzących: Danuty Błażejczyk, Weroniki Bochat, Moniki Urlik i Anny Czenczek.

Danuta Błażejczyk to jedna z najbardziej oryginalnych polskich wokalistek. Debiutowała w 1985 r. w Opolu piosenką „Taki cud i miód” ze słowami Wojciecha Młynarskiego i muzyką Włodzimierza Korcza, zdobywając nagrodę specjalną za indywidualność artystyczną. Jest laureatką wielu festiwali krajowych i zagranicznych. Śpiewa muzykę rozrywkową i jazzową. Nagrała wiele płyt z muzyką polską i standardami światowym. Z wielkim powodzeniem występowała także na scenie teatralnej w przedstawieniach „Złe zachowanie”, „Fame”, „Nunsense” i „Moniuszkowo”, „Tajemnica Tomka Saweyra” a także w serialu „Lokatorzy”. Przez wiele lat istnienia na estradzie zyskała sobie miano artystki lubianej, cenionej zarówno przez odbiorców jak i krytyków muzycznych, szczególnie za niebanalny repertuar, wspaniałe warunki wokalne, specyficzna barwę głosu i niebywałą muzykalność. Jej przeboje – „Taki cud i miód”, „Wielki romans małych serc”, „Serce nie jest wyspą samotną” – weszły do kanonu najbardziej znanych polskich przebojów.

Weronika Bochat jest aktorką, wokalistką i pedagogiem. W 2021 została absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie na specjalizacji aktorstwo teatru muzycznego. Od 2006 roku jest związana z Teatrem Muzycznym Roma w Warszawie. Zagrała tam w przedstawieniach: „Akademia Pana Kleksa”, „Upiór w Operze”, „Les Miserables” (Cosette) Pięć ostatnich lat” (Cathy), „Mamma Mia”(Ali), „Alladyn Jr”. W tym samym teatrze śpiewała w zespole wokalnym w „Kotach”, „Deszczowej Piosence”, „Aidzie” i „Pilotach” w reż. Wojciecha Kępczyńskiego. Do dziś gra w przedstawieniu „Alicja w Krainie Czarów” w reż. Cezarego Domagały. W warszawskim Teatrze Rampa zagrała w przedstawieniu „Rent” w reż. Jakuba Szydłowskiego. Od 2018 gra również w Teatrze Syrena, do dziś w spektaklu „Next to Normal” (Natalie), w kultowej „Rodzinie Addamsów” zagrała rolę Wednesday Addams w reż. Jacka Mikołajczyka. Od lat współpracuje z Operą i Filharmonią Podlaską w Białymstoku. Zagrała tam w „Upiorze w Operze”, w spektaklu „Brzydki Kaczorek” w reż. Jakuba Szydłowskiego, w „Wieszczu” w reż. Patryka Ołdziejewskiego oraz w muzycznym show „Broadway Dance Club”. W 2023 roku dołączyła do obsady spektaklu „Hotel Ritz” w reż. Joanny Drozdy w Białostockim Teatrze Lalek.

Weronika dwukrotnie reprezentowała Polskę na festiwalach Eurowizji, EurovisionSong Contest w Oslo u boku Martina Fitcha oraz Junior Eurovision song Contest w Lillehammer z zespołem KWADro. Jest też aktorką i wokalistką dubbingową. Jej głosem mówi i śpiewa „Vaiana Skarb Oceanu” Walta Disneya, Laura z „Księcia Czarusia” czy Lena ze „Znajdź mnie w Paryżu”. Monika Urlik - wokalistka, skrzypaczka, dyrygent chóralny, kompozytorka, autorka tekstów. W 2006 zdobyła główna nagrodę w międzynarodowym festiwalu Pepsi Vena Festiwal za swój utwór „Time after time”. W 2006 zdobyła także nagrodę prezydenta miasta Sopot na festiwalu Top Trendy także za utwór „Time after time”. 2011 wzięła udział w przesłuchaniach do programu rozrywkowego TVP2 The Voice of Poland. Trafiła do drużyny, której trenerem był Adam „Nergal” Darski. Dotarła do półfinału. W 2012 wystąpiła z zespołem Afromental w programie TVP2 Bitwa na głosy. 9 maja 2014 wydała debiutancki album studyjny, zatytułowany „Nie wie nikt”. W pracy nad albumem wspomagali ją m.in. Aleksander Milwiw-Baron oraz Marek Błaszczyk.

Wystąpiła także na koncercie Super Debiutów podczas 51. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, wykonując utwór "Domek bez adresu" z repertuaru Czesława Niemena. Jej utwory "Nie wie nikt" oraz "Ty i ja", znajdujące się na debiutanckiej płycie, zostały wykorzystane na ścieżce dźwiękowej do serialu „Prawo Agaty”. W lutym 2018 z utworem „Momentum” zakwalifikowała się do finału krajowych eliminacji do 63. Konkursu Piosenki Eurowizji. W koncercie finałowym, rozgrywanym 3 marca, zajęła trzecie miejsce. Obecnie pracuje nad kolejnym albumem ze szwedzkim producentem Niklasem Bergqust. Współpracuje z teatrem 6 piętro w Warszawie, a także z wieloma polskimi artystami .

Anna Czenczek - dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, pomysłodawczyni i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Carpathia Festival” – Rzeszów, wykładowca akademicki, międzynarodowy juror, muzyk, wokalistka, aranżerka wokalna, producentka, laureatka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, nauczycielka emisji głosu.

Od 2000 roku uczniowie Anny Czenczek zdobyli ponad 1000 nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach piosenki oraz w programach telewizyjnych. Autorka artykułów naukowych poświęconych edukacji muzycznej publikowanych w monografiach wydanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od ponad 20 lat kształci młode talenty, pracując z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi warsztaty wokalne, przygotowuje i reżyseruje musicale oraz koncerty, pisząc do nich scenariusze, aranżacje wokalne i muzyczne. Wśród jej produkcji są wokalno-taneczne spektakle i koncerty otwierające Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Rzeszów Carpathia Festival” i wystawiane na scenie Filharmonii Podkarpackiej, z towarzyszeniem orkiestr pod kierownictwem Tomasza Filipczaka, Zbigniewa Jakubka, Zygmunta Kukli, Jarosława Babuli, Andrzeja Paśkiewicza, a także zespołu Manitou. To ponad 200 niezapomnianych, autorskich projektów muzycznych, w których wystąpili młodzi wokaliści. Wśród ostatnich muzycznych spektakli zrealizowanych we współpracy z Tomaszem Filipczakiem są koncerty z udziałem ikon polskiej sceny: „Niebo z moich stron” z największymi przebojami autorstwa Krzysztofa Dzikowskiego z okazji jego 80. rocznicy urodzin, „Serca gwiazd” z udziałem Haliny Frąckowiak, „Lubię wracać tam gdzie byłem” z udziałem Danuty Błażejczyk, z okazji 35-lecia jej pracy artystycznej, „Czas nas uczy pogody” z honorowym udziałem Jacka Cygana, „Statki na niebie”z honorowym udziałem Marka Kościkiewicza, z okazji 35-lecia jego pracy twórczej, a także „Radość najpiękniejszych lat” – z piosenkami Anny Jantar w symfonicznej oprawie.

Warsztaty zapoczątkowane przez dr Annę Czenczek, dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, cieszą się ogromną popularnością. Uczestnicy doskonalą umiejętności wokalne, uczą się interpretacji utworów polskich i zagranicznych wykonawców oraz współpracy z zespołem akompaniującym. Mistrzowskie warsztaty służą rozwijaniu kreatywności młodych artystów, inspirują ich do poszukiwania i budowania wartościowego repertuaru. Promują polskie piosenki o ponadczasowej wartości artystycznej.

W bogatym programie XII edycji Mistrzowskich Warsztatów Piosenkarskich dla Dzieci i Młodzieży odbędą się zajęcia na temat m.in.: zrozumienia i interpretacji tekstu, artykulacji i wyrazistości, pracy w studiu nagrań i na planie, pracy z mikrofonem, pracy z akompaniatorem. Podczas warsztatów zostanie przygotowany i nagrany klip do utworu z repertuaru Danuty Błażejczyk pt. „Dzisiaj świat wybierze nas”, w którym zaśpiewają uczestnicy oraz trenerzy. Premiera klipu odbędzie się po warsztatach na kanale YouTube CCW w Rzeszowie. Organizatorem warsztatów jest Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie oraz Urban Lab Rzeszów. Partnerem wydarzenia jest: Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Carpathia, Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie oraz Fundacja Apetyt na Kulturę Danuty Błażejczyk.

Tulia znowu w kwartecie i to jakim! Mlynkova zasila zespół!