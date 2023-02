Spektakl "Faust" w Teatrze Przedmieście w Rzeszowie

Teatr Przedmieście ponownie sięga po wielką literaturę, po autorskiej interpretacji powieści Thomasa Manna „Józef i jego bracia” w spektaklu „Podróż” i po wznowieniu kultowego dramatu „Dybuk” Szymona An-skiego Aneta Adamska bierze na warsztat arcydzieło literatury światowej: „Fausta” Johanna Wolfganga Goethego. Nie będzie to jednak klasyczna repertuarowa pozycja, ale jak zwykle sztuka przefiltrowana przez autorską wizję reżyserki. W naszym spektaklu mieszają się elementy ludyczne i misteryjne, a widz staje się świadkiem wewnętrznej przemiany bohaterów. W warstwie tekstowej scenariusza oprócz tekstu Goethego znajdą się fragmenty dramatu „Tragiczne dzieje doktora Fausta” Christophera Marlowe’a.

- czytamy na stronie Teatru "Przedmieście".

To opowieść o wewnętrznym konflikcie jakie toczy się w duszy każdego człowieka. Tytułowy Faust pragnie poznać i zrozumieć prawa rządzące światem, pragnie konfrontacji z Bogiem i spotkania z siłami piekła, wreszcie pragnie doświadczyć czystej, romantycznej miłości. Głównym pytaniem tego spektaklu jest: co stanie się z nami, jeśli zapomnimy o Bogu? Co stanie się z naszą duszą, jeśli zapomnimy, że to jedyna nieśmiertelność jaką tutaj mamy na ziemi.