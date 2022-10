"Skrzypek na dachu" od jutra do niedzieli na Dużej Scenie!

„Skrzypek na dachu” to musical stulecia. Nienachalna mądrość i szczerość, a przede wszystkim, porywająca muzyka jest siłą tego roztańczonego i rozśpiewanego widowiska. To opowieść liryczna i pogodna, pełna ciepła i żydowskiego humoru, a jej filarem jest Tewie mleczarz i jego rodzina. Mieszkają w małej Anatewce, gdzie bez wchodzenia sobie w drogę żyje społeczność żydowska i rosyjska. Tewie – mężczyzna bardzo pogodny i wierny żydowskiej tradycji, dokonuje niełatwych wyborów pomiędzy szczęściem trzech, z pięciu ukochanych córek, a zasadami żydowskiej tradycji. „Skrzypek na dachu” jest obrazem przemian na świecie, a zawirowania historii burzą nie tylko świat Tewiego i jego rodziny, ale mają wpływ na całą społeczność. To dzieło pogodne i liryczne, z głównym bohaterem – pełnego ojcowskiego ciepła i humoru – wciąż wzrusza, fascynuje, i pokrzepia w tych nieoczekiwanie trudnych czasach.