V Rzeszowski Weekend Fotografii. wernisaż wystawy fotografii Anny Gondek-Grodkiewicz i Pauliny Holtz

O wystawie "Korekta Losu"

Paulina Holtz swój cykl zatytułowany „Co poszło nie tak” określiła „przewrotną opowieścią” o dziecięcych marzeniach. Bohaterami fotografii są bowiem znani aktorzy, którzy zostali zapytani o to, „co w ich życiu poszło nie tak, że zostali aktorami”. Ta zabawna i paradoksalna teza to, nie tylko gra słów i powód do uśmiechu. Pod jej powierzchnią kryje się bowiem o wiele więcej. Pytanie to działa jak myślowy automat wrzucający rozmówcę (i czytelnika autorskiego komentarza do wystawy) w obszar namysłu nad rolą marzeń w ludzkim życiu - zarówno tych spełnionych, jak i zaniechanych. Jedne i drugie piszą nasz los. Pierwsze - otwierając wprost i definiując drogi rozwoju, drugie – otwierając pustkę na nowe, na to co je zstąpi w naszej wyobraźni, na to, co przyprowadzi ślepy(?) los.

Bohaterami portretów Pauliny Holtz są osoby, które „wyrosły” z dziecięcych marzeń zanim zdążyły/odważyły się je zrealizować.