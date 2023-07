Sesja Rady Miasta w Rzeszowie. Dodatkowe pieniądze na dwie inwestycje drogowe

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta rzeszowscy radni powiedzieli "tak" zwiększeniu pieniędzy na dwie ważne inwestycje drogowe.

Pierwszą z nich będzie budowa połączenia ulic Wołyńskiej i Słoneczny Stok. Nowa droga ma mierzyć ok. 700 metrów i mieć 7 metrów szerokości. Częścią tego zadania będzie także budowa chodników oraz ścieżki rowerowej. Zostanie też zbudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz zbiornik retencyjny.

Do przetargu na realizację tej inwestycji zgłosiły się cztery firmy. Ich oferty wahały się od ok. 14,5 do prawie 18 mln zł i przekraczały kwotę, którą na to zadanie przewidziano w budżecie.

- Taka sytuacja jest niestety w całym kraju - aby rozstrzygnąć przetargi trzeba dokładać dodatkowe pieniądze – tłumaczy Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. - W przypadku budowy połączenia ulic Wołyńskiej i Słoneczny Stok konieczne było zapisanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta dodatkowych ok. 6 mln zł. Dzięki temu już niedługo będzie można rozstrzygnąć przetarg, podpisać umowę z wykonawcą i inwestycja się rozpocznie.