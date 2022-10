Rzeszowskie Piwnice ogłaszają konkurs artystyczny, którego celem jest rozwój sztuki współczesnej w mieście

Konkurs artystyczny „Art Fight Club”, którego organizatorem jest Estrada Rzeszowska i Rzeszowskie Piwnice, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz do studentów.

Podzielony jest na trzy kategorie wiekowe (12-15 lat, 16-19 lat oraz 20-24 lata) oraz na dwa etapy.

Etap I - do 20 listopada- zgłoszenie do konkursu. Uczestników do bitwy wybiera jury na podstawie zgłoszeń nadsyłanych przez formularz: https://forms.gle/LKaUeuEyHkrtJTDF6

Etap II - 9 grudnia - bitwa finalistów. W każdej kategorii wiekowej zmierzy się ze sobą 3 twórców, którzy mając do dyspozycji ten sam zestaw materiałów plastycznych w ciągu 3 godzin muszą stworzyć na żywo i przy udziale publiczności dzieło malarskie o określonej tematyce podanej na początku wydarzenia. Wszystkie materiały zapewnia organizator.

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w pojedynku artystycznym i zmierzenia się z utalentowanymi rówieśnikami. Zwycięzca bitwy w każdej z kategorii wiekowej zdobywa atrakcyjne nagrody.