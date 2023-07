Przegląd prasy z tygodnia 2.07.2023. Co działo się w Rzeszowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rzeszowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.06 a 1.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie będą nowe stawki za prąd jeśli przekroczymy limit 2000 kWh. Taki rachunek dostaniemy według kalkulatora zużycia prądu”?

Przegląd tygodnia: Rzeszów, 2.07.2023. 25.06 - 1.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Takie będą nowe stawki za prąd jeśli przekroczymy limit 2000 kWh. Taki rachunek dostaniemy według kalkulatora zużycia prądu Rachunki za prąd większość z nas płaci jeszcze po stawkach z 2022 roku. Niestety im bliżej końca roku tym te rachunki mogą wzrosnąć, bo jest szansa, że przekroczymy limit rocznego zużycia energii elektrycznej, który pozwala nam na korzystanie z zamrożenia cen. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie. 📢 Gmina Boguchwała połączona z drogą S19. Nowy łącznik już gotowy [ZDJĘCIA] To kolejna ważna inwestycja drogowa w okolicach Rzeszowa. Zakończona została właśnie budowa łącznika drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów-Południe do „starej” drogi krajowej nr 19 w Boguchwale.

📢 Korek w Rzeszowie spowodowany przez influencera Buddę. Kierowcy stanęli po darmowe paliwo Do niecodziennej sytuacji doszło w sobotę, 1 lipca w Rzeszowie. Od godziny 12 miasto zaczęło się korkować, szczególnie w okolicy skrzyżowania Al. Rejtana z Ul. Armii Krajowej. Co się stało?

Tygodniowa prasówka 2.07.2023: 25.06-1.07.2023 Rzeszów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Obchody jubileuszowe 600 -lecia miejscowości Straszydle w gminie Lubenia W niedzielę 2 lipca w miejscowości Straszydle k. Rzeszowa o godz. 14 rozpoczną się uroczystości jubileuszowe 600-lecia miejscowości. Gwiazdą imprezy odbywającej się na placu w pobliżu miejscowej remizy będzie zespół Karczmarze.

📢 Modne stroje kąpielowe, które tuszują krągłości. Zobacz plażowe stylizacje gwiazd i wybierz tą idealną dla siebie Strój kąpielowy to jeden z najważniejszych części garderoby letniego wypoczynku. Dobrze o tym wiedzą polskie celebrytki, które są właśnie na wakacjach. Co na siebie włożyły na plażę? Koniecznie zobacz! Ich wybory mogą was zaskoczyć, bo to kostiumy, które świetnie ukrywają niedoskonałości figury i modelują sylwetkę. Sprawdź, co obecnie jest na topie w modzie plażowej. 📢 Sprawdź, co ciekawego będzie się działo w Rzeszowie i okolicy od 30 czerwca do 2 lipca. Zapowiada się naprawdę ciekawie Zobaczcie, jakie atrakcje czekają nas w najbliższy weekend, od 30 czerwca do 2 lipca w Rzeszowie i okolicy. Będą koncerty i spektakle.

📢 Zespół Grzane Wino zagrał kameralny koncert w szczytnym celu. Zobaczcie zdjęcia i wideo 29 czerwca w Dworze Ostoya w Jasionce odbyło się niezwykłe wydarzenie. Zespół Grzane Wino zorganizował kameralne ognisko dla przyjaciół zespołu oraz ludzi dobrej woli, aby uzbierać pieniądze na klip pokazujący problematykę zaburzeń odżywiania. Bez profesjonalnego nagłośnienia, bez sceny - po prostu razem przy ognisku! Towarzyszył temu wydarzeniu niepowtarzalny klimat, świetna muzyka, oraz szczera chęć niesienia pomocy.

📢 Policjanci udaremnili ustawkę kiboli z Gdyni i Rzeszowa, do której miało dojść na terenie powiatu gdańskiego Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców, we współpracy z podkarpackimi funkcjonariuszami oraz policjantami z Pruszcza Gdańskiego i Gdyni nie dopuścili do „ustawki” pomiędzy pseudokibicami pomorskiej i podkarpackiej drużyny. 📢 Sprawdź, jak podkarpackie uczelnie wypadły w rankingu szkół wyższych Perspektyw Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i – ex aequo - Uniwersytet Warszawski to najlepsze polskie uczelnie w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023. Politechnika Warszawska zajmuje 3. miejsce, a miejsce 4. ex aequo zajmują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest najlepszą uczelnią niepubliczną, a Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim najlepszą publiczną uczelnią zawodową. Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 24. Sprawdź, gdzie w tym zestawieniu są podkarpackie szkoły wyższe.

📢 "Przystań Wikinga" na rzeszowskim Budziwoju [WIDEO, ZDJĘCIA] W Rzeszowie, na osiedlu Budziwój, Krzysztof Koziołkiewicz "Wiking" stworzył "Przystań Wikinga". Stanowić ona będzie atrakcje dla najmłodszych, którzy będą mogli tam m. in. postrzelać z łuku, stworzyć własne wyroby z gliny, nauczyć się rozpalać ognisko. Zobacz wideo!

📢 Z Jasionki odleciał w czwartek pierwszy samolot do Czarnogóry! Na pokładzie był niemal komplet pasażerów [ZDJĘCIA] 176 szczęśliwych pasażerów poleciało na wakacje pierwszym rejsem z Jasionki do Podgoricy. Stolica Czarnogóry to kolejna nowość w siatce połączeń podrzeszowskiego lotniska, które latem oferuje ponad 20 kierunków do 12 krajów. 📢 Walczyli o puchar Rektora Politechniki Rzeszowskiej Zorganizowany został już kolejny Bieg Politechniki Rzeszowskiej o puchar JM Rektora prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika. Celem zawodów było propagowanie aktywnego stylu życia wśród społeczności akademickiej Politechniki Rzeszowskiej oraz parterów Centrum Sportu Akademickiego.

📢 3 lipca ruszą zdjęcia do nowego filmu Łukasza Roga "Rage of Stars" [ZDJĘCIA, WIDEO] W środę w Kinie Zorza w Rzeszowie odbyła się konferencja na temat najnowszego filmu rzeszowskiego reżysera Łukasza Roga. Zobaczcie zdjęcia i wideo!

📢 NASZ PATRONAT. Irena Santor w loży honorowej Carpathia Festival w Rzeszowie. Zobaczcie zdjęcia i wideo Piętnastu finalistów z różnych krajów i muzyczna walka o Grand Prix, w jury Marek Kościkiewicz, a w loży honorowej Krzysztof Dzikowski i Irena Santor. Czy wielka dama polskiej piosenki wzruszy się, kiedy ze sceny popłyną słowa: Już nie ma dzikich plaż i piękny walc Embarras? Rzeszów przekona się już latem podczas XIX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Carpathia Festival”, 22-23 lipca w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego.

