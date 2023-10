Przegląd prasy z tygodnia 15.10.2023. Co działo się w Rzeszowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Politechnika Rzeszowska zorganizowała "Nocne Spotkania z Nauką", które odbyły się 13 października w godz. 17:00-22:00. To niezwykłe wydarzenie adresowane było do dzieci i ich rodziców, młodzieży szkolnej, studentów i wszystkich zainteresowanych osób - miłośników wiedzy oraz ludzi "ciekawych świata" i zachodzących w nim zjawisk. Wstęp był bezpłatny.

Przygotowująca się do mistrzostwa świata – reprezentacja Polski do 18 lat – zagrała dziś w Rzeszowie towarzyski mecz ze Słowacją. Biało-czerwoni po bardzo dobrej grze pokonali naszych południowych sąsiadów 4:0. Jedną z bramek zdobył zawodnik Stali Rzeszów – Szymon Łyczko. Zobacz zdjęcia z tego meczu.

W Dynowie uroczyście otwarto zmodernizowany Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Wiązało się to z zakończeniem II etapu inwestycji pn. "Poprawa usług zdrowotnych poprzez rozbudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Dynowie". Wartość prac wykonanych w ramach obydwu etapów wyniosła niemal 15 milionów złotych. Dodatkowo ZOL otrzymał nowe wyposażenie za ok. 750 tysięcy złotych.

Brak pomysłu na weekend? Zobacz, co w dniach 13-15 października wydarzy się w Rzeszowie i okolicach. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. X Challenge (walki robotów) w Rzeszowie, Festiwal Jesiennych Kolorów w Dębicy, Dynia Fest w Baszni Dolnej, Pokaz "Bright Future" Gosi Baczyńskiej w Rzeszowie czy też Zakończenie Sezonu Motocyklowego w Rudniku nad Sanem. Szczegóły w naszej galerii.

Miejsce na cmentarzu zarówno komunalnym, jak i parafialnym kosztuje, a w dodatku najczęściej trzeba za nie płacić okresowo. Sprawdź, ile kosztuje miejsce na cmentarzu i od czego zależy, co ile trzeba płacić i czy można wykupić je na stałe lub za życia.

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej obchodził jubileusz 60-lecia. Wydział, który do 1988 roku nosił nazwę Wydziału Mechanicznego, przez pierwszych 11 lat funkcjonował w strukturze Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie, która w 1974 roku została przekształcona w Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. W imieniu Marszałka Władysława Ortyla w uroczystym jubileuszu wziął udział Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Lekarze i instrumentariuszki ze Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie uczestniczyli w szkoleniu z chirurgii robotycznej w asyście da Vinci. Tzw. case observation odbyło się w Klinice Urologii i Urologii Onkologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

We wtorek 17 października autobusy komunikacji miejskiej w Rzeszowie mogą nie wyjechać na trasę. Powodem są nieudane negocjacje władz spółki, z jednym ze związków zawodowych. 6 października ponad 300 pracowników, w większości kierowców, autobusów opowiedziało się za strajkiem.

Już od 4 listopada (sobota) będziemy mogli latać z podrzeszowskiego lotniska Jasionka bezpośrednio do Mediolanu. Do europejskiej stolicy mody zabierze nas narodowy przewoźnik LOT. To już drugi włoski kierunek oferowany z naszego portu.