W rzeszowskim szpitalu lekarze z Krakowa szkolili się z chirurgii robotycznej w asyście robota da Vinci [ZDJĘCIA]

Podczas jednodniowego szkolenia uczestnicy obserwowali na żywo dwie operacje prostatektomii radykalnej z wykorzystaniem robota chirurgicznego da Vinci. Ponadto omówiona została specyfika, wyzwania i korzyści zabiegów wykonywanych tą metodą.

- Szkolenie miało wysoce merytoryczny charakter - uważa dr hab. n. med. Kajetan Juszczak, FEBU (Fellow of the European Board of Urology), prof. UMK, z Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. - Jestem przekonany, że tego rodzaju szkolenia nastawione na praktykę kliniczną, pozwalają zwiększać wartość i poprawiać jakość pracy szkolących się zespołów w zakresie procedur robotycznych.