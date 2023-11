Prasówka z całego tygodnia 19.11.2023 w Rzeszowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Na terenie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale od godziny 7 odbywa się kolejny Podkarpacki Bazarek, połączony ze świętowaniem drugich urodzin przedsięwzięcia. Cykliczna inicjatywa stale cieszy się popularnością - umożliwia wszystkim zainteresowanym zakup produktów regionalnych, od pysznych warzyw po wyroby rzemieślnicze. Dziś sprzedawane są również m.in. dekoracje świąteczne. Wydarzenie potrwa do godziny 14. Co się tam dzieje? Sprawdźcie w naszej galerii.

Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem sztuki, muzyki czy po prostu pragniesz spędzić czas w towarzystwie przyjaciół, Rzeszów ma coś do zaoferowania dla każdego. Oto kilka zaplanowanych wydarzeń na 17-19 listopada, które warto mieć na uwadze.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

16 listopada w Rzeszowskich Piwnicach odbył się koncert "Barwy Jazzu" zorganizowany w ramach Rzeszów Jazz Festiwal. Na scenie wystąpiło przeszło 20 artystów. Byli to studenci z Instytutu Muzyki Uniwerystetu Rzeszowskiego z kierunku Jazz i Muzyka Rozrywkowa. Zaprezentowali program składający się miedzy innymi z standardów jazzowych oraz utworów polskich muzyków. Nie zabrakło także Jam Session po koncercie. Zobaczcie wideo i zdjęcia!

W dniach 17-18 listopada Rzeszów stanie się stolicą literatury podczas piątej edycji Świątecznych Targów Książki. To wyjątkowe wydarzenie gromadzić będzie ponad 60 wydawnictw prezentujących swoje premiery i atrakcyjne oferty książkowe, czyniąc z tego weekendu prawdziwe święto dla miłośników literatury.

W Urban Labie w Rzeszowie odbyła się gala wręczenia nagród w wojewódzkim konkursie "Jesienią góry są najszczersze". Konkurs był podzielony na kategorie wiekowe od 1 klasy szkoły podstawowej, aż do szkoły średniej. Prace można było zgłaszać w 3 dziedzinach - praca plastyczna, fotografia i piosenka bieszczadzka.

Podczas koncertu w ramach 11. edycji Rzeszów Jazz Festiwal Bernard Maseli zagrał genialny koncert w Rzeszowskich Piwnicach. Dragonflies Project to jego ostatni muzyczny projekt, w którym wibrafonista gra wraz z niezwykle uzdolnioną basistką Klaudią Wachtarczyk oraz perkusistką Justyna Mikrut. Obie panie są studentkami wirtuoza. A gościnnie z projektem wystąpił w kilku utworach Bartek "ESKAUBEI" Skubisz. Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertu.

Stand-up, to nie tylko forma rozrywki, ale prawdziwa sztuka łącząca dystans do życia codziennego z niepowtarzalnym talentem komika. W Rzeszowie do końca tego roku możemy spodziewać się prawdziwego stand-upowego święta, ponieważ wystąpi na scenie wielu znanych artystów.

Wybraliśmy się do rzeszowskich second-handów i sprawdziliśmy, jakie perełki można znaleźć. Można tam kupić m.in. płaszcze, kurtki, futerka, spodnie, książki, torebki, wiele butów, a nawet zabawki. Zobaczcie sami.