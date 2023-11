Stand-upy w Rzeszowie. Jakie występy czekają nas jeszcze w tym roku? Agnieszka Lisowicz

Już 16 listopada, o godz. 18:00 w Strefie Kultury studenckiej w Rzeszowie, na scenie wystąpi Sylwia Wiszowata, a jej program nosi wdzięczną nazwę: „Mój pierwszy program". „Sylwia - stand-uperka z warszawskiego Mokotowa, ale pochodzi z terenów wiejskich 200 km od Warszawy. Ma 24 lata. Od roku uczy się robić stand-up. Jest samoukiem. Stara się nie robić chałtury. Różnie wychodzi”. Materiał prasowy Zobacz galerię (11 zdjęć)

Stand-up, to nie tylko forma rozrywki, ale prawdziwa sztuka łącząca dystans do życia codziennego z niepowtarzalnym talentem komika. W Rzeszowie do końca tego roku możemy spodziewać się prawdziwego stand-upowego święta, ponieważ wystąpi na scenie wielu znanych artystów.