Posadzili cebulki żonkili, żeby wiosną wspomóc chorych [ZDJĘCIA, WIDEO]

W ogólnopolską, charytatywną akcję zaangażowane są placówki oświatowe również z Podkarpacia. Każdego roku jesienią sadzone są cebulki żonkili przez koordynatorów akcji nie tylko na terenie przyszkolnych ogródków, ale też przez zarząd i pracowników fundacji wraz z zaproszonymi gośćmi w parku Papieskim w Rzeszowie.

- Już po raz czwarty spotykamy się tutaj właśnie w parku Papieskim, aby w symboliczny sposób rozpocząć ogólnopolską akcję „Pola nadziei” - mówił Rafał Ciupiński, prezes Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. - To akcja, przede wszystkim mająca na celu pokazanie działalności organizacji, które świadczą opiekę hospicyjną, a więc w naszym przypadku są to nieuleczalnie chore dzieci. I z takim właśnie przekazem wychodzimy do wszystkich mieszkańców Podkarpacia, że wśród nas są chore nieuleczalnie osoby, którymi należy się zajmować. Wymagają one szczególnej troski i pomocy.