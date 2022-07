Piątkowe wieczory pasjonatów japońskiej gry "GO" w Kinie za Rogiem Café

Fundacja Koi Koi zrzeszająca pasjonatów kultury japońskiej zaprasza w każdy piątek na rozgrywki w najstarszą grę świata: GO. Klub graczy GO jest jednym z wielu filarów działalności fundacji, która ma na celu rozpowszechnianie kultury azjatyckiej i zrzeszanie jej sympatyków.

W opisie wydarzenia możemy przeczytać:

Gra w go od najdawniejszych czasów cieszyła się popularnością wśród chińskiej arystokracji, by potem trafić na dwory koreańskie i japońskie. Co ciekawe, w Japonii go przyjęło się nie tylko jako rozrywka arystokracji, lecz także jako gra dla samurajów oraz zwykłych obywateli.

Słowo „go” pochodzi z języka japońskiego, gdzie funkcjonuje jako skrót pełnej nazwy – igo, co oznacza dosłownie „[grę w] otaczające kamienie”