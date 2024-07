Nowa hala sportowa I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie oficjalnie gotowa

Prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek, wyraził radość z powodu ukończenia projektu:

- Cieszę się, że uczniowie naszej najstarszej szkoły będą mieli do dyspozycji piękny, nowoczesny obiekt sportowy, w którym jest także szatnia. Podkreślam to, ponieważ takiego miejsca w tej szkole nigdy nie było. Wraz z nową halą w I Liceum Ogólnokształcącym przybyły także ciekawe miejsca do wypoczynku. Jednym z nich jest zielony taras na pierwszej kondygnacji, drugim zielona przestrzeń pod pięknym dębem – pomnikiem przyrody, którym opiekowaliśmy się przez cały czas trwania inwestycji. Drzewo rośnie tuż przy nowej hali i jest w dobrej kondycji - powiedział Fijołek.