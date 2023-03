Na warsztatach w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie nauczysz się robić szyszki weselne

Termin: 12 marca, godz. 13.

Warsztaty poprowadzi Elżbieta Filip-Drąg.

Koszt uczestnictwa w warsztatach - 25 zł/os.

Zapisy pod nr tel.: 17 862 0 17

- Wraz z zanikiem tradycyjnej kultury ludowej, giną zwyczaje i obrzędy, a wraz z nimi pewne akcesoria i przedmioty które im stale towarzyszyły. Zaliczamy do nich m.in. pieczywo obrzędowe. Wypiekane z ciasta, były pewnymi symbolami, znakami. Pełniły określoną funkcję - zwykle magiczną. I choć ich właściwa rola w wielu wypadkach straciła swój pierwotny sens, to ślady tych pierwotnych znaczeń są jeszcze uchwytne - zwracają uwagę muzealnicy.

Stałym atrybutem wesela rzeszowskiego było pieczywo obrzędowe - szyszki i kołacze zwane korowajami, piekła je swaszka. Pieczywo było symbolem sytości i dostatku. Płodnościowa symbolika chleba w obrzędzie weselnym objawiała się m.in. w postaci małych chlebków do obsypywania panny młodej oraz gości. Najczęściej przedstawiały one ptaszki i lalki z zaznaczona płcią męską . Obsypywano nimi pannę młodą, co miało zapewnić jej dostatek i urodzaj. Obsypywano również nimi dzieci, co miało świadczyć o zamożności gospodarzy. Obecnie zastąpiły je drobne pieniądze, ryż – na szczęście. Z czasem wspomniane „wypieki” zwane później szyszkami przybrały formę prezentu- pamiątki, który otrzymywał każdy z uczestników wesela. W zależności od regionu różniły się formą.