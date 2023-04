Na Podkarpaciu goszczą filmowcy z różnych stron Polski. Oglądają region i szukają idealnych lokacji [WIDEO]

Na 3 dni zaplanowana została wizyta location managerów, scoutów i producentów z całej Polski. Zwiedzają oni najciekawsze zakątki regionu. Poznają miejsca, w których powstały już filmy oraz takie, których potencjał lokacyjny wciąż czeka na filmowe ekipy!

Wizyta studyjna to także okazja do rozmowy o formach wsparcia, jakie producentom filmowym oferuje Podkarpackie - m.in. Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy, ale też pomoc w organizacji zdjęć czy szeroko rozumiane ułatwianie okresu przygotowawczego.

Goście zaczęli wizytę od spotkania w Rzeszowskich Piwnicach, by się poznać. Usłyszeli, jaką ofertę kieruje do nich Rzeszów. Opowiedział o tym Kamil Czyż z Wydziału Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki. Dowiedzieli się też, jak poradzić sobie z organizacją zdjęć na obszarach chronionych, co przedstawił Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Odwiedzili m.in. Przemyśl, który od lat z wyjątkową otwartością gości u siebie ekipy filmowe. To tu powstawały m.in. "Ułaskawienie", "Śubuk" czy "Tata". Tu powstał też Podkarpacki Szlak Filmowy!

Podczas wizyty studyjnej FilmowePODKARPACIE przedstawiciele miasta z prezydentem Wojciechem Bakunem spotkali się z filmowcami, by rozmawiać o filmowych możliwościach Przemyśla.