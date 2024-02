Młodzi artyści interpretują Nowosielskiego. Wystawa w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Na rok 2023 przypadło stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego, malarza, który zaznaczył swoje miejsce w historii jako teoretyk sztuki, filozof i teolog. W listopadzie 2023 roku młode artystki i artyści z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Szkoły Doktorskiej UR i Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na żywo tworzyli swoje prace w Szajna Galerii, które teraz można oglądać w foyer Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Kuratorem projektu jest Paweł Korbus, artysta wizualny, aktor, performer, twórca wideo i instalacji, absolwent edukacji artystycznej w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

- Interesuje mnie czas między treścią główną a Post Scriptum. Dla nas wszystkich może być to czas na przygotowanie czegoś, krok dalej i Post Scriptum do sytuacji, jaką przygotowywaliśmy w listopadzie. Jaki moment jest teraz? Jak patrzymy na tamte prace i koncepty, jak na siebie i na Nowosielskiego? Interesuje mnie też ten dystans i własna relacja każdej osoby do procesu kreatywnego, rysowania i wytwarzania materialnych prac, istniejących w czasie. Co jest performatywne, a co pozostaje trwałym śladem? Gdzie szukać przestrzeni duchowej, a gdzie oddechu, gdzie jest to co współcześnie najmocniej działa? W jednym z wywiadów Nowosielski opowiadał, że gdy zmęczony jest figuracją i wszystkim innym, to maluje kosmos. Można by zapytać, w jaki sposób kondycja własna przekłada się na generowane treści? Czy to te gotowe już rysunki, czy te jeszcze niepowstałe, te w sferze fantazji, godne są poświęcenia im uwagi? Chciałbym, by PS było dla każdego platformą badawczą własnego żywego dialogu z/o rysunkiem/Nowosielskim/itd.