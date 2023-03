Kupując bilet na rzeszowską komunikację przez aplikację, ryzykujesz dotkliwym mandatem

Całą transakcję kupna przez telefon zatwierdziła trzy sekundy po tym jak w autobusie padła informacja, żeby przygotować bilety do kontroli.

-Według kontrolerów informacja o kontroli padła o 14.47,40 a ja zakupiłam bilet o 14.47,43. Kupowałam bilet jak zawsze, a zostałam potraktowana jak jakiś intruz. Kontroler nie słuchał mojego tłumaczenia tylko od razu powiedziałam, że jak nie przyjmę mandatu to zostanie wezwana policja a wtedy mnie to będzie kosztować 700 zł. Dowiedziałam, się również od tego pana, że mogłam sobie w aplikacji bilet kupić jak czekałam na autobus na przystanku, co jest bzdurą, bo w aplikacji należy wpisać numer boczny autobusu, więc nie da się zrealizować transakcji dopóki on nie przyjedzie na przystanek –opowiada pani Monika (nazwisko do wiadomości redakcji).