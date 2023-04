Kto wygrał 7. edycję Konkursu Piosenki Studenckiej ,,Kill me with the MUSIC’’? Beata Terczyńska

Przed nami 28. Rzeszowskie Juwenalia, czyli największa impreza studencka na Podkarpaciu. Wydarzenie poprzedziła VII edycja Konkursu Piosenki Studenckiej "Kill me with the MUSIC". Sprawdź, kto wygrał.