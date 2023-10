Koncerty w Rzeszowie i okolicy: październik - koniec roku 2023

Nie ważne, czy jesteś fanem muzyki klasycznej, rocka, jazzu, rapu czy folkloru – rzeszowska scena muzyczna ma wiele do zaoferowania. Nie zapomnij sprawdzić dat i miejsc, aby nie przegapić żadnego z tych wyjątkowych koncertów. Muzyka będzie wypełniać rzeszowskie przestrzenie od października aż do końca roku, tworząc niezapomniane chwile dla wszystkich melomanów.

Najważniejsze z nich to:

Hip Hop Festiwal Rzeszów - 8 grudnia o godz. 19:00 w G2A Arenie w Jasionce. Łydka Grubasa - 21 października o godz. 19:00 w klubie Pod Palmą. Ania Wyszkoni - 22 października o godz. 18:00 w G2A Arenie w Jasionce. Lady Pank - 28 października o godz. 19:00 w G2A Arenie w Jasionce. Happysad - 1 grudnia o godz. 18:00 w klubie Pod Palmą.