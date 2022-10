Koncert zespołu Deceaded w Rzeszowskich Piwnicach

Deceaded to grupa czterech przyjaciół grających muzykę z pogranicza thrash i nu metalu, w obecnym składzie od 2017 roku. W lipcu 2021 roku premierę miała ich debiutancka płyta The Sole Destroyer, będąca efektem współpracy z Hertz Studio. Materiał zebrany na płycie zawiera wpływy z wielu gatunków muzycznych, takich jak: rap rock, funk, thrash oraz metal progresywny. Równie obecne są elementy punk’u, alternative oraz groove metalu.

Zespół jest obecnie w trakcie trasy koncertowej trwającej od lipca 2021 roku, podczas której zawitał między innymi do Krakowa, Lublina, Rzeszowa, Wrocławia, Poznania, Warszawy. W lutym supportował grupę "Orgasmatron tribute to Lemmy”, którego członkami są znani polscy muzycy: Titus, Maciej Jahns, Wojciech Hoffman. Deceaded pojawili się również na CieszFanowie, festiwalu Róbmy Swoje oraz GraszBorze. Ich występy to pełne surowej energii wykony przyciągające fanów nie tylko ciężkiego brzmienia. W marcu 2022 podpisali kontrakt z włoską wytwórnią WormHoleDeath.