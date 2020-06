Kino i teatr w Rzeszowie: Kiedy otwarcie? Jaki repertuar? Zorza, Kino za Rogiem Cafe, Maska, Helios, Multikino

Kultowe rzeszowskie kino studyjne jest gotowe do otwarcia i pierwszy seans odbędzie się dokładnie 6 czerwca. Bilety można kupić przez internet lub przy kasie, a jednocześnie na salach może przebywać łącznie 250 osób, muszą jednak siedzieć co drugi fotel. Tego samego dnia w ogródku przy budynku kina rusza "Kino Letnie".

Jak to będzie wyglądać w Rzeszowie? Wiemy, że tego samego dnia otwarte zostają baseny i kąpieliska, a co z rzeszowskimi kinami?

- Od 6 czerwca wprowadzamy możliwość odmrożenia funkcjonowania kin, teatrów, filharmonii, audytoriów w domach kultury i cyrków pod trzema warunkami: to nie jest obowiązek - to możliwość; wypełniamy pojemność widowni do 50% tak, by kontakt był rozluźniony oraz nosimy maseczki – mówił minister kultury Piotr Gliński podczas ostatniej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim.

Pierwszy dzień działania kina po epidemii rozpocznie się filmami "Najświętsze Serce" oraz "Naprzód" o 15.30, później, o 17:15 na małej sali wyświetlony będzie "Eastern", o 18 będzie można zobaczyć "Babyteeth", a o 19.30 wyświetlony zostanie "Nasz czas". Ostatnim filmem tego dnia w kinie będzie "tuiteraz". O 21 rozpoczyna się "Kino Letnie" z filmem "Tajemnice Silver Lake".

Kino za Rogiem Cafe

Tutaj sprawa wygląda podobnie, Kino za Rogiem Cafe rusza dokładnie... minutę po północy z 5 na 6 czerwca. Pierwszy seans to film "Pan T.", a przyjść na nie go może 15 osób, jako, że pojemność kina to 30 osób. Bilety będą do kupienia przy kasie, za pomocą terminala płatniczego, jednak strona internetowa kina daje możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsca. Kino za Rogiem Cafe postanowiło połączyć czas odmrożenia kultury razem ze swoimi pierwszymi urodzinami, dlatego 7 czerwca o godz. 18, zaprasza wszystkich do świętowania. Będzie koncert Sabiny Kurek, lokalnej artystki ze Stowarzyszeniem Gitarzysty Jakuba Szturma, znajdzie się też czas na degustację nowych dań oferowanych przez kawiarnię oraz przedstawienie planu na najbliższe miesiące. A w Galerii za Rogiem będzie otwarcie wystawy prac Piotra Cieślika. W czwartek (4 czerwca) na stronie internetowej Kina za Rogiem ma pojawić się repertuar filmowy na przyszły tydzień.