International Day we WSIiZ. Dobra zabawa z kulturą różnych części świata (FOTO)

International Day to plenerowe wydarzenie przygotowane przez studentów i przeznaczone dla studentów. Po to, aby wspólnie się bawiąc międzynarodowa społeczność WSIiZ mogła się lepiej poznać.

Studenci z 10 krajów świata: Polski, Ukrainy, Kazachstanu, Indii, Maroko, Tadżykistanu, Kenii, Nigerii, Zimbabwe i Afryki Południowej przedstawili tradycyjne stroje, śpiewali popularne pieśni i prezentowali regionalne tańce. Nie zabrakło także międzynarodowych dań.

- To jest niezwykłe spotkanie kultur - mówi Magdalena Louis, dyrektor do spraw współpracy i rekrutacji międzynarodowej we WSIiZ. - Myślę, że jest to jedyne wydarzenie w naszym regionie, kiedy spotykają się młodzi ludzie z kilkunastu krajów świata, w tym tak odległych jak Papua Nowa Gwinea czy Zimbabwe, żeby się podzielić radością jaką jest taniec i śpiew. Mamy we WSIiZ bardzo wielu utalentowanych studentów, którzy naprawdę potrafią zadziwić i zachwycić widownię. Niezmiernie się cieszymy, że już drugi rok z rzędu udało nam się zorganizować w Kielnarowej takie spotkanie.