II Podkarpacki Festiwal Patriotyczny już za tydzień w Rzeszowie i Tryńczy OPRAC.: Marcin Żminkowski

II Podkarpacki Festiwal Patriotyczny to plenerowa impreza artystyczno-historyczna skierowana do wszystkich mieszkańców regionu. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2 maja 2023 r. w Rzeszowie (fosa zamkowa od strony fontanny multimedialnej) oraz 3 maja 2023 roku w gminie Tryńcza (zabytkowa strażnica kolejowa w Chodaczowie). Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.