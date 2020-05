Freeborn Brothers zagrali w hangarze Linetech w Jasionce. Koncert w czasach pandemii! [ZDJĘCIA]

Nietuzinkowe wydarzenie zostało zadedykowane wszystkim dotkniętym epidemią koronawirusa oraz znudzonym w ramach trwającej kwarantanny. Wydarzenie w rzeszowskim hangarze LINETECH jest pierwszym takim w historii firmy. W piątkowy wieczór The Freeborn Brothers z Rzeszowa zagrał koncert w hangarze firmy LINETECH Aircraft Maintenance. Wydarzenie odbyło się bez udziału publiczności i pracowników, było natomiast transmitowane w mediach społecznościowych. Koncert i transmisja zostały zrealizowane przez firmę Toton Show. - Restrykcje związane z epidemią COVID-19 zadecydowały, że musimy bezbłędnie zrealizować transmisję, przy jednoczesnym zachowaniu przepisów bezpieczeństwa w lotnictwie – mówi Tomasz Wawszczyk, reżyser koncertu. The Freeborn Brothers słyną z nietuzinkowego podejścia do miejsc, w których dzielą się swoją muzyką. Można powiedzieć, że hangar LINETECH Aircraft Maintenance był naturalną kolejnością. - Lubimy grać w nietypowych miejscach, a hangar wydał nam się właśnie jednym z nich. Zwykle nie można tu zajrzeć, a przeprowadzone tu remonty są owiane sporą tajemnicą. To było niezapomniane wydarzenie – podsumowuje Niko Soszyński, lider The Freeborn Brothers.

