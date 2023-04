Działają metodą „na zdalny pulpit”. Oszukali dwóch mieszkańców powiatu rzeszowskiego

W czwartek do Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zgłosił się mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Mężczyzna został oszukany przez nieznanego mu rozmówcę, który zaoferował mu inwestycję pozwalającą na szybki zysk.

Ponieważ mężczyzna był zainteresowany, oszust zadzwonił ponownie. W efekcie przekonał pokrzywdzonego, aby zgromadzone oszczędności wpłacił na podane konto.

Następnie poinstruował 23-latka, aby zainstalował na swoim urządzeniu specjalne oprogramowanie. Pokrzywdzony bez zastanowienia wykonywał polecenia oszusta, co doprowadziło do tego, że umożliwił mu dostęp do swoich kont.

W rezultacie 23-latek stracił 80 tys. złotych.

Oszukany za pomocą systemu Any Desk został także inny mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, z którym skontaktował się oszust, podający się za pracownika banku.

W rozmowie „uprzedził” o planowanym włamaniu na jego konto i możliwości utraty zgromadzonych na nim środków. 37-latek uwierzył i zgodnie z podanymi instrukcjami zainstalował na swoim urządzeniu oprogramowanie, umożliwiające przestępcy zdalny dostęp do jego rachunku. W wyniku manipulacji pokrzywdzony zlikwidował lokatę, zaciągnął dwie pożyczki i wygenerował kilka kodów blik. Niestety, 37-latek stracił 30 tys. złotych.

Policjanci przypominają!

Korzystając z bankowości elektronicznej, każdy użytkownik musi uważać komu i jakie dane przekazuje.

Nie wolno korzystać z podejrzanych formularzy logowania, czy podsyłanych linków, wymuszających podanie danych umożliwiających dostęp do kont.