Zamiast wzbogacić się stracił 200 tys. złotych

Do zdarzenia doszło w lutym br. Mieszkaniec Rzeszowa przeglądają Internet natrafił na ogłoszenie, kuszące możliwością wzbogacenia się. Chodziło o możliwość zainwestowania w gazociąg Baltic Pipe. Dla 74-latka ogłoszenie było wiarygodne, ponieważ opatrzone było wizerunkiem znanego polityka. Zainteresowany wypełnił formularz zgłoszeniowy, na który w krótkim czasie odpowiedziała mailowo nieznana mu kobieta.

Następnie z pokrzywdzonym skontaktowała się jeszcze doradczyni finansowa oraz makler. Oszuści przesłali 74-latkowi oświadczenie o zabezpieczeniu wkładu własnego. Makler instruował go, jakie kwoty ma przelewać na konto księgowej. Otrzymane pieniądze miały być pomnażane na giełdzie.

Niestety, rzeszowianin nie upewnił się, co do wiarygodności tej inwestycji. Przelał na wskazane konto łącznie 125 tys. złotych. Oszustom to nie wystarczyło. Po ich namowie, 74-latek „pożyczył” z konta swojego krewnego, do którego miał dostęp, 75 tys. złotych.

Gdy ten zauważył brak środków na swoim koncie, skontaktował się z 74-latkiem i uświadomił go, że doszło do oszustwa.